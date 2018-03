Spia russa: dimesso da ospedale poliziotto intossicato

(ANSA) - LONDRA, 22 MAR - E' stato dimesso dall'ospedale il detective britannico Nick Bailey, intervenuto fra i primi per soccorrere il 4 marzo a Salisbury l'ex spia doppiogiochista russa Serghei Skripal e sua figlia Yulia, intossicati con un agente nervino. Lo riporta la Bbc, citando fonti ospedaliere. Bailey aveva assorbito anche lui la sostanza, seppure in modo meno grave, e le sue condizioni sono state a lungo definite "serie dai medici", fino al graduale miglioramento. Restano invece ricoverati, in condizioni considerate tuttora critiche, sia Serghei sia Yulia Skripal, 66 e 33 anni rispettivamente.