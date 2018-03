(ANSA) - FIRENZE, 22 MAR - "Urlo con forza la mia innocenza che peraltro nessuno ha mai potuto negare in questi anni. Ma dopo 4 anni di processi sui giornali con uno stillicidio di anticipazioni, notizie, scoop senza che mai ci sia un solo responsabile per le clamorose e continue fughe di notizie, adesso dico basta. Sono io che chiedo che si facciano i processi. Ma si facciano nelle aule di tribunale, non sui giornali". Lo dice Tiziano Renzi che oggi è stato sentito dai pm fiorentini che indagano su alcune fatture sospette.