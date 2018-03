(ANSA) - ROMA, 22 MAR - "Incidentalmente la Lega ha fatto il nome di Romani". Lo dice Ignazio La Russa, capogruppo di Fdi, al termine della riunione del capigruppo a Montecitorio. La Russa spiega che non sono stati fatti nomi in forma ufficiale ma il M5s ha ribadito il no a condannati e indagati. "I nomi usciranno solo se ci sarà un incontro tra i leader altrimenti il centrodestra andrà con Romani al Senato e Giorgetti alla Camera", si spiega da Forza Italia sempre al termine della riunione dei capigruppo.