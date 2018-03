(ANSA) - ROMA, 22 MAR - "Il leader del centrodestra è Salvini, siamo disposti a parlare con lui". E' quanto si apprende dai vertici del M5S al termine della riunione dei capigruppo sulle presidenze delle Camere e ribadendo il proprio "no" a qualsiasi "Nazareno-bis". "Gli elettori hanno legittimato Di Maio e non Berlusconi, non siamo disposti noi a legittimarlo", spiegano i vertici del Movimento.