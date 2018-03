Bolton nuovo consigliere alla sicurezza nazionale

(ANSA) - WASHINGTON, 23 MAR - Donald Trump ha annunciato via Twitter che ha deciso di nominare come consigliere per la Sicurezza Nazionale l'ex ambasciatore Usa all'Onu John Bolton al posto di H.R. McMaster, con un passaggio di consegne il 9 aprile. Si tratta dell'ennesimo cambiamento nello staff della Casa Bianca, dopo il siluramento del segretario di stato Rex Tillerson. "Ho il piacere di annunciare che, dal 9 aprile, l'ambasciatore John Bolton sara' il mio nuovo consigliere per la Sicurezza Nazionale. Sono molto grato per il servizio del generale H.R. McMaster che ha fatto uno straordinario lavoro e restera' sempre mio amico. Ci sara' un passaggio di consegne ufficiale il 9 aprile", ha twittato. Bolton sara' il terzo consigliere per la sicurezza nazionale nei 14 mesi della presidenza Trump. Il primo era stato Michael Flynn, licenziato sullo sfondo del Russiagate.