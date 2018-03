(ANSA) - MOSCA, 23 MAR - I 23 diplomatici britannici espulsi dalla Russia, in risposta a una misura simile da parte di Londra per il caso Skripal, stanno lasciando adesso l'ambasciata britannica a Mosca assieme ai loro familiari per raggiungere l'aeroporto e tornare in patria. Lo riferisce la Tass.