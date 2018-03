(ANSA) - MOSCA, 23 MAR - Il Cremlino esprime "rammarico" per la decisione dell'Ue di richiamare per consultazioni il proprio ambasciatore in Russia a causa del caso dell'ex spia russa Skripal. "Naturalmente - ha detto il portavoce di Putin, Dmitri Peskov - siamo rammaricati perché ancora una volta vengono prese decisioni del genere" e "si fanno affermazioni di questo tipo con l'uso della formulazione 'con grande probabilità'".