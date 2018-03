Ha trovato un portafogli con documenti e circa duemila euro in contanti e li ha portati dai carabinieri. E’ successo ieri a Castellarano, nel Reggiano, dove i militari hanno rintracciato la proprietaria.

Si tratta di una pensionata che aveva con sè la somma perchè doveva pagare le spese funebri di un familiare morto. La donna che ha trovato il portafogli, in una lavanderia self service del paese, è una 60enne modenese che prima ha tentato di rintracciare la proprietaria e poi è andata in caserma.