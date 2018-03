Catalogna, incriminati Puigdemont e altri 12 leader

Il gip del tribunale supremo spagnolo Pablo Llarena ha formalmente incriminato per ribellione e rinviato a giudizio Carles Puigdemont e altri 12 leader indipendentisti catalani, fra cui il candidato presidente Jordi Turull, l’ex vicepresidente della Catalogna Oriol Junqueras, l'ex presidente del Parlament Carme Forcadell e la leader di Erc Marta Rovira. Rischiano 30 anni di carcere.

La leader indipendentista catalana Marta Rovira ha annunciato questa mattina che non risponderà alla convocazione del gip spagnolo Pablo Llarena e che ha scelto «la via dell’esilio». Rovira era stata convocata a Madrid con altri 5 leader catalani, fra cui il candidato presidente Jordi Turull, da Llarena che potrebbe decidere di mandarli in carcere preventivo.