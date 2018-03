Abbaia troppo, cane sequestrato dopo denunce di un vicino

(ANSA) - TRENTO, 23 MAR - Abbaia troppo, quindi è stato sequestrato e portato in un canile a Marco di Rovereto, in Trentino. Si tratta di un pastore maremmano, che vive a Roverè della Luna, ma che uno dei vicini di casa ritiene un disturbo. La coppia che si è vista sequestrare il cane, come riportano i quotidiani locali, era già stata raggiunta da due decreti penali, uno a ottobre scorso e un altro a gennaio, rispettivamente con 154 e 70 euro di multa, ma ora per l'animale è arrivato il sequestro, nonostante i tentativi dei carabinieri di calmare gli animi. La coppia si difende dicendo che il vicino è a 300 metri di distanza e che nessuno, oltre a lui, si è lamentato e che la notte il cane dorme in casa, quindi non è chiaro come possa impedire al vicino di dormire. Fatto è che ora il maremmano è al canile e che il processo per decidere la sua sorte è fissato a fine aprile. (ANSA).