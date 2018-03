(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Noi abbiamo fatto del nostro meglio in questi giorni per cercare una soluzione di rispetto del voto degli italiani coinvolgendo tutte le forze parlamentari, mi pare che lo stallo sia dovuto ad alcune impuntature che per certi versi trovo ancora un po' infantili. Continueremo a lavorare per trovare una soluzione, l'obiettivo è avere un Parlamento funzionante nel minore tempo possibile perché gli italiani hanno altre priorità e vedere questo spettacolo che si protrae per lungo tempo non aiuta la credibilità della politica". Lo afferma la leader di Fdi Giorgia Meloni