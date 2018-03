Igor: al via interrogatorio, Pm nel carcere di Saragozza

(ANSA) - BOLOGNA, 23 MAR - Il procuratore capo di Bologna Giuseppe Amato, il pm Marco Forte, i carabinieri di Bologna e Ferrara e dei Ros e un magistrato spagnolo sono entrati nel carcere di Zuera, vicino a Saragozza, dove ha preso il via l'interrogatorio di Norbert Feher alias Igor Vaclavic, il killer accusato di sei omicidi tra l'Italia e la Spagna. Le domande degli inquirenti si focalizzeranno sugli omicidi di Davide Fabbri e Valerio Verri, assassinati l'1 e l'8 aprile a Budrio e a Portomaggiore, ma anche sull'uccisione del metronotte Salvatore Chianese, il 30 dicembre 2015 a Ravenna, il terzo delitto per cui 'Igor' è indagato in Italia. Obiettivo degli investigatori è anche far luce sulla 'rete' di fiancheggiatori dell'indagato, arrestato a metà dicembre in Aragona dopo una latitanza di otto mesi durante i quali ha attraversato l'Europa. (ANSA).