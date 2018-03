(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Al via nell'Aula della Camera la prima votazione per eleggere il presidente. La votazione è segreta e per schede. Ciascun deputato riceve una scheda e esprime il proprio voto nelle quattro cabine allestite tra il banco della presidenza e quello del governo. Nella prima votazione e' richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea, ovvero 420 voti.