Si insedia il nuovo Parlamento: via alla XVIII legislatura. Ma è buio sui due presidenti

Al via la XVIII legislatura con l'insediamento del nuovo Parlamento. Ma è buio sulla trattativa per eleggere i presidenti del Senato e della Camera. 'Servono rispetto del voto e fiducia nel Colle" per affrontare la fase del dopo-elezioni, dice il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, aprendo la seduta a Palazzo Madama come senatore anziano. Il risultato delle elezioni 'ha mostrato quanto poco avesse convinto l’auto-esaltazione di governi e partiti di maggioranzà, aggiunge parlando di fronte al neosenatore Matteo Renzi (che promette: 'Ora starò zitto per due anni)', ma non a Matteo Salvini (che 'arrivera», ha assicurato Roberto Calderoli).

'Ha contato molto che i cittadini abbiano sentito i partiti tradizionali lontani e chiusi rispetto alle sofferte vicende personali di tanti e a diffusi sentimenti di insicurezza e di allarme. Il voto ha determinato un netto spartiacque, a inequivocabile vantaggio dei movimenti e delle coalizioni che hanno compiuto un balzo in avanti clamoroso nel consenso degli elettori e che quindi di fatto sono oggi candidati a governare il Paesè, mentre 'il partito che nella scorsa legislatura aveva guidato tre governi ha subìto una drastica sconfitta ed è stato respinto all’opposizionè, ha detto l’ex capo dello Stato prima di convocare la Giunta provvisoria per la verifica dei poteri e sospendere la seduta.

Alla Camera l’apertura è toccata a Roberto Giachetti, deputato del Pd, vicepresidente anziano tra gli uscenti rieletti, che suscita l’applauso unanime dell’Aula con la condanna dello 'scempiò alla lapide di via Fani e il saluto 'deferentè a Sergio Mattarella come 'garante del rispetto della Costituzionè. Poi conclude con una citazione di Marco Pannella: 'Dobbiamo essere pronti a testimoniare l’amorè.

La giornata si annuncia lunga, ma interlocutoria. Saltato il tavolo della trattativa M5s-centrodestra, i gruppi vanno al buio alle prime votazioni sui presidenti (alla Camera le operazioni sono appena cominciate, mentre il Senato attende la riunione della Giunta). I Cinquestelle rivendicano la poltrona più alta di Montecitorio, ma rifiutano di parlarne con Silvio Berlusconi e respingono, perchè 'condannatò in attesa dell’ultimo grado di giudizio, la candidatura dell’azzurro Paolo Romani per il Senato. Salvini punta all’incarico per formare il governo, ma deve anzitutto tenere unito in centrodestra, con Berlusconi che insiste su Romani e chiede di essere legittimato come leader dall’incontro con Luigi Di Maio. 'Niente ricatti, non riabiliteremo il Cav', chiude il capogruppo del M5s al Senato Danilo Toninelli. Mentre Di Maio promette: 'Non porterò mai M5s a un Nazareno bis', cioè a un accordo con Berlusconi.

Quindi? Per ora, nulla di fatto. E anche il 'cambiamentò che il leader dei 5Stelle vuol far partire dalla presidenza della Camera resta appeso ai voti del centrodestra oppure della sola Lega, ma scontando in questo caso una clamorosa rottura nella coalizione che ha vinto le elezioni. 'Uno stallo per impuntature infantilì, allarga le braccia Giorgia Meloni.

Intanto, nel centro di Roma spuntano due murales: il primo è un bacio Salvini-Di Maio, che ricorda quello famoso di Berlino tra Leonid Breznev e Eric Honecker, ispirato alla foto del fraterno bacio socialista durante i festeggiamenti del trentesimo anniversario del regime della Germania Est nel 1979; l'altro raffigura una Meloni con in braccio un bimbo africano. Tutti e due portano la tag di Tvboy, artista di strada palermitano esponente del movimento NeoPop.