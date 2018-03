Spara ai poliziotti e poi prende ostaggi in supermercato: "Sono dell'Isis" Forse due morti Aggiornamenti

Un uomo armato, che si è dichiarato dell’Isis inneggiando ad Allah, si è barricato in un supermercato di Trebes, sud della Francia, tenendo in ostaggio la clientela, e a quanto ha riferito il sindaco ha ucciso due persone. Il primo cittadino ha riferito che poi gli ostaggi sarebbero stati fatti uscire e con l'uomo armato ci sarebbe solo un ufficiale della gendarmeria, presente al momento della presa di ostaggi. Poco prima, colpi di arma da fuoco erano stati sparati poco lontano contro poliziotti a Carcassonne mentre rientravano in caserma da una corsa mattutina. Si cerca di capire se i due episodi siano collegati.

L’uomo ha gridato "Allah Akbar" dopo aver sparato contro i poliziotti e prima di entrare nel supermercato "Super U".

Secondo il giornale locale La Depeche du Midi, avrebbe detto di voler "vendicare la Siria". Sarebbe armato di diverse bombe a mano.

"Tutte le informazioni di cui disponiamo allo stato attuale fanno pensare ad un atto terroristico": lo ha detto il premier Edouard Philippe, intervistato in diretta sui fatti di Trebes.

Due persone sarebbero rimaste uccise nella presa di ostaggi nel supermercato di Trebes, nella Francia occidentale. Lo ha detto, ai microfoni di BFM TV, il sindaco del comune Eric Menassi.