Molestatore seriale dottoresse guardie mediche, preso da Cc

(ANSA)-MONOPOLI (BARI), 23 MAR - Un presunto molestatore seriale di dottoresse di guardia medica in servizio nella provincia di Bari è stato arrestato dai Carabinieri di Monopoli. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip presso il Tribunale di Bari,Rossanna De Cristofaro, nei confronti di un 49enne di Modugno,che dovrà rispondere di violenza sessuale continuata aggravata e false dichiarazioni sulla propria identità, reati commessi a partire dal 2011.Le indagini, coordinate dal pm Marcello Barbanente, sono partite da una denuncia presentata ai Cc da una dottoressa in servizio a Castellana Grotte, la quale, nel mese di novembre 2017, in orario notturno, aveva ricevuto la visita di un paziente che accusava dolori addominali. Rimasto solo con la dottoressa, si era denudato completamente e l'aveva costretta a toccargli le parti intime, dandosi alla fuga quando la donna è riuscita a chiamare il 112. Fra le guardie mediche si era creata un'autentica psicosi, tanto che le dottoresse avevano deciso di creare un gruppo whatsapp