(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Fumata nera per questa prima votazione per l'elezione del presidente del Senato. Le schede bianche sino ad ora sono oltre 300 e ci sono state solo poche schede con dei nomi: una con su scritto Fabio Di Micco, una con Napolitano, una con Romani e una con Bonino. La seconda votazione per eleggere il presidente della Camera avrà invece inizio alle 15,30: lo ha comunicato il presidente provvisorio Roberto Giachetti all'Assemblea di Montecitorio.