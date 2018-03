Stazione spaziale cinese in caduta: rischi a sud dell'Emilia Romagna

Il pericolo arriva dallo spazio: il rientro incontrollato della stazione spaziale cinese Tiangong 1 nell'atmosfera "potrebbe interessare il territorio nazionale" e l'eventuale caduta di frammenti potrebbe avvenire nei giorni di Pasqua, "tra il 28 marzo e il 4 aprile" e riguardare alcune regioni a sud dell'Emilia Romagna.

Le previsioni basate sulle osservazioni e sui calcoli della traiettoria indicano per ora il periodo compreso fra il 28 marzo e il 4 aprile, ma la situazione si evolve continuamente.

«Quella prevista per il rientro non è una finestra fissa, ma viene aggiornata continuamente e diventerà sempre più piccola», ha detto all’ANSA Ettore Perozzi, che con Claudio Portelli lavora nell’ufficio dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) sulla consapevolezza dello spazio. Rispetto alla sua quota iniziale di 360 chilometri, la stazione Tiangong 1 si era abbassata a 250 chilometri il primo marzo scorso e negli ultimi 23 giorni è scesa di altri 30 chilometri, fino agli attuali 220. Continuerà naturalmente a scendere e «soltanto tre giorni prima si potrà stabilire il giorno dell’impatto nell’atmosfera», ha detto Perozzi. «Sono moltissime le incertezze da considerare - ha aggiunto - perchè queste dipendono non soltanto dall’assetto, ma dalle condizioni dell’atmosfera»