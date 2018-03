(ANSA) - NEW YORK, 23 MAR - Solo un video spuntato ieri ha svelato che Stephon Clark, 22 anni, afroamericano, e' stato ucciso brutalmente domenica scorsa con una raffica di colpi dalla polizia, che aveva scambiato il suo cellulare per un'arma. Una circostanza che ha indotto gli abitanti di Sacramento (in California), dove è avvenuto il fatto, a scendere in strada per protestare, bloccando l'autostrada e il palazzetto dello sport dove era in programma una partita di basket dell'Nba.