Scuola: in istituto Napoli 'bagni a tempo' per le pulizie

(ANSA) - NAPOLI, 23 MAR - "Prof posso andare in bagno?". All'istituto professionale per i servizi enogastronomici Rossini di Napoli la domanda si può fare solo in determinati orari. Dalle 9.30 alle 10, poi dalle 10.30 alle 11 e così via alternando mezz'ora di apertura dei servizi igienici e mezz'ora di chiusura. Una decisione che, spiega la dirigente scolastica Giuliana D'Avino "è stata sottoposta al consiglio di istituto ed è stata approvata". L'istituto si trova nel nuovo, grande plesso scolastico aperto da poco a via Terracina, una scuola da 6-700 studenti che ti ricevono all'ingresso come fosse un albergo e studiano anche stando al bar dell'istituto. "Il provvedimento ha una logica, - spiega la dirigente scolastica Giuliana D'Avino - prima di tutto i bagni devono essere tenuti puliti e noi abbiamo solo 17 bidelli, che staccano alle 14.30 quando spesso le lezioni finiscono dopo le 14. E i bidelli da noi puliscono anche i laboratori di cucina, un lavoro impegnativo".