Auto carabinieri coinvolta in incidente, morto militare

(ANSA) - TORINO, 23 MAR - Alessandro Borlengo, appuntato scelto dei carabinieri, 43 anni, è morto in un incidente stradale in provincia di Cuneo. Viaggiava su una gazzella dei carabinieri che si è scontrata frontalmente con una Ford Focus guidata da una donna. Nell'incidente, avvenuto in borgata San Martino di Bra, non lontano da Pollenzo, è rimasto ferito in modo grave anche un altro carabiniere, ricoverato in Rianimazione all'ospedale di Cuneo. I due militari stavano trasportando un arrestato moldavo, ferito in modo non grave, al tribunale di Asti per l'udienza di convalida. Lo scontro sulla Statale 231; secondo una prima ricostruzione la Ford ha effettuato una svolta a sinistra senza dare la precedenza. Borlengo lascia la moglie e due figli. Si dice "vicina alla moglie e ai due figli dell'appuntato" il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, che rivolge al commilitone rimasto ferito gli auguri di "pronta e piena guarigione". Coinvolta anche una terza vettura, in tutto i feriti sei. Solo il carabiniere è grave.(ANSA).