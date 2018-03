Congo: leader opposizione è 'pugliese'

(ANSA) - IL CAIRO, 23 MAR - Un certificato del comune pugliese di San Vito dei Normanni sta giocando un ruolo nel futuro del Congo, il grande e tormentato paese centrafricano: si tratta del documento che attesta come Mose Katumbi Chapwe, uno dei principali oppositori del presidente Joseph Kabila, abbia avuto la cittadinanza italiana e quindi sarebbe al momento ineleggibile. La circostanza viene riportata dal sito Jeune Afrique pubblicando una copia della comunicazione con cui il Comune in provincia di Brindisi gli ha attestato che Katumbi acquisì la cittadinanza italiana nell'ottobre 2000 e l'ha persa solo nel gennaio dell'anno scorso. Solo una decina di giorni fa, dall'estero, l'esponente aveva lanciato un nuovo movimento annunciando l'intenzione di voler rientrare nella Repubblica democratica del Congo per partecipare alle elezioni. La costituzione del paese, l'ex "Congo belga" o "Kinshasa", dal nome della sua capitale, esclude però la candidatura di chi non possiede la nazionalità congolese, ricorda il sito.