Lazio: nasce nuova giunta Zingaretti, "è squadra solida"

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Nuova giunta per il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti: 9 persone più il governatore, che tiene per sé Cultura, Sport e Giovani. Ci sarà un assessore di LeU al Lavoro, il cui nome sarà indicato nei prossimi giorni. Vicepresidente resta Massimiliano Smeriglio, con delega alla Formazione, al Programma e coordinatore per le attività sul Terremoto. Confermata al Bilancio Alessandra Sartore, mentre la presidente del Pd Lazio Lorenza Bonaccorsi sarà assessore al Turismo e Pari Opportunità. Da Viterbo arriva Alessandra Troncarelli: assessore al Welfare. Enrica Onorati (di Priverno, Latina) all' Agricoltura. Torna l'assessore alla Sanità: è Alessio D'Amato. Gian Paolo Manzella allo Sviluppo economico. Il sindaco di Monterotondo Mauro Alessandri alle Infrastrutture, Trasporti, Lavori pubblici e Piccoli comuni. A Massimiliano Valeriani Casa, Urbanistica e Rifiuti. Prima seduta martedì. "Una squadra solida che unisce esperienze provenienti dalla scorsa legislatura e facce nuove", afferma Zingaretti.