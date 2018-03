(ANSA) - JESI (ANCONA), 23 MAR - Il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, auspica che "i temi al centro dell'azione del prossimo Governo, dal reddito di cittadinanza alla cancellazione della Legge Fornero, non vadano a togliere risorse ai fondi già stanziati alle Marche". "Non si vadano a intaccare - ha osservato a Jesi durante il XVII congresso della Uil Marche - i fondi per il piano strategico di sviluppo, per le strade, le infrastrutture, coesione e sviluppo. Soprattutto non si tocchino le risorse per il post sisma: 6 miliardi di euro per la ricostruzione privata e 1,2 miliardi per quella pubblica".