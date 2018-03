Francia, è morto il gendarme ferito nell'attacco terroristico. "Caduto da eroe"

Il tenente colonnello dei gendarmi Arnaud Beltrame è morto oggi in seguito alle ferite riportate ieri nell’attacco terroristico di Trebes, in Francia. Lo scrive su Twitter il ministro dell’Interno francese, Gerard Collomb. Beltrame, 45 anni, si era offerto al terrorista al posto di una donna ostaggio.

«Il tenente colonnello Arnaud Beltrame ci ha lasciato. E’ morto per la patria. La Francia non dimenticherà mai il suo eroismo, la sua bravura, il suo sacrificio. Con il cuore addolorato, invio la vicinanza di tutto il Paese alla sua famiglia, i suoi parenti e i suoi colleghi della Gendarmeria dell’Aude», scrive il ministro su Twitter pubblicando una foto del tenente colonnello con la bandiera tricolore francese. Con la morte di Beltrame, il bilancio dell’attacco terroristico di ieri sale a quattro vittime e 15 feriti.

Il presidente francese ha reso omaggio oggi al gendarme che ieri si è offerto al terrorista di Trebes al posto di una donna che era stata presa in ostaggio: il 45enne Arnaud Beltrame, morto oggi per le ferite riportate, «è caduto da eroe», ha scritto Emmanuel Macron in un comunicato, e merita il «rispetto e l’ammirazione dell’intera nazione». Lo riporta l’emittente radio francese Europe 1.