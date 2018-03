Scossa di magnitudo 3.9 al largo di Ostuni: avvertita in quasi tutta la Puglia

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9, con epicentro sulla costa adriatica Brindisina, è stata avvertita alle 00.31 in diverse zone della Puglia, in particolare a Brindisi, nel Salento e nel Sud Barese. A quanto riportato Centro nazionale terremoti, la profondità è di 28 chilometri. Molte sono state le persone che hanno avvertito la scossa, durata pochi secondi. Al momento non si registrano danni a cose o conseguenze a persone. Sui social in molti hanno chiesto informazioni sulla natura delle scosse. Numerose sono state le telefonate allarmate al centralino dei vigili del fuoco. A quanto appreso l’epicentro è stato localizzato sulla costa, tra Carovigno e Ostuni.

E’ stata avvertita in gran parte della Puglia la forte scossa di terremoto che si è verificata nella notte, alle 00.32, e che ha avuto l’epicentro nel mare Adriatico, al largo di Ostuni, tra Monopoli e Brindisi.

La scossa ha avuto una magnitudo di 3.9 e si è verificata a 27,3 chilometri di profondità. E’ stata avvertita soprattutto a Bari, Taranto, Lecce, Brindisi, oltre che nelle località più vicine all’epicentro e su tutte le Murge.

Il sisma è stato avvertito anche in Basilicata, a Matera e nelle località ioniche più vicine al Tarantino. Numerose le telefonate giunte ai centralini dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine. Molta gente è scesa in strada per lo spavento. Non vengono segnalati danni a cose o persone.