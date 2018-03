(ANSA) - ROMA, 24 MAR - È probabile che il Pd scelga di votare due candidati di bandiera, un deputato e un senatore Dem, al terzo scrutinio per l'elezione dei presidenti delle Camere. Lo confermano diverse fonti del partito. Ma per una decisione definitiva, che dovrà essere ufficializzata nell'assemblea dei gruppi, si attende di conoscere l'esito del vertice del centrodestra a Palazzo Grazioli. L'assemblea, in programma nella sala della Lupa di Montecitorio, perciò, non è ancora iniziata.