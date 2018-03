(ANSA) - TRENTO, 24 MAR - Uno scialpinista trentino di 61 anni è morto travolto da una valanga nel gruppo della Paganella, in Trentino. Il suo corpo senza vita è stato trovato all'alba di oggi dai soccorritori che erano stato allertati ieri sera dopo che l'uomo non aveva fatto ritorno a casa. Il corpo dell'uomo, Claudio Pallanch, residente a Fai della Paganella, stato individuato dal soccorso alpino sotto un metro e mezzo di neve ai piedi del Piz Galin, sopra l'abitato di Andalo, meta della sua escursione in solitaria. La valanga lo ha sorpreso probabilmente già nel pomeriggio di ieri senza dargli possibilità di scampo.