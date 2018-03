(ANSA) - MADRID, 24 MAR - Rimane convocata per fine mattinata a Barcellona la riunione del Parlament catalano che avrebbe dovuto votare al secondo turno sull'elezione del candidato Presidente Jordi Turull, arrestato ieri sera a Madrid. Il presidente del Parlament Roger Torrent dovrebbe leggere una dichiarazione istituzionale per denunciare l'incarcerazione per presunta ribellione di Turull e di altri leader indipendentisti decisa dal gip spagnolo Pablo Llarena. L'opposizione unionista ha chiesto l'annullamento della seduta.