(ANSA) - AMATRICE (RIETI), 24 MAR - "Siamo ad Amatrice, l'ultima tappa di questo giro nelle regioni terremotate che abbiamo voluto intraprendere a riflettori spenti e in un momento in cui l'attenzione per queste comunità e a questi territori non è così alta". Così il capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, Beatrice Covassi, nel corso della sua visita ad Amatrice (Rieti). "Siamo qui - ha aggiunto Covassi - perché vogliamo portare non soltanto la nostra presenza e la nostra solidarietà alle popolazioni colpite dal sisma ma anche know-how, conoscenza e informazioni sui fondi strutturali, sui bandi e sulle possibilità offerte dall'Unione europea per rilanciare progetti e voglia di futuro in queste aree".(ANSA).