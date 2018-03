Violenza donne: avvocato Caserta, dotare vittime di un taser

(ANSA) - NAPOLI, 24 MAR - Un taser alle donne vittime di violenze: a proporlo, è l'avvocato casertano Carmen Posillipo, presidente dell'associazione Sos Diritti, che da anni si occupa di fornire assistenza alle donne vittime di violenza. L'idea dell'avvocato Posillipo prende spunto da una notizia che riguarda la sua città: "Caserta - ricorda - sarà una delle sei città d'Italia dove sarà sperimentata la dotazione del taser alle forze dell'ordine". A questo punto, dice l'avvocato Posillipo all'Ansa, "si potrebbe pensare di darle alle donne che hanno denunciato di avere subito atti di violenza, sia a loro tutela che come deterrente nei confronti di possibili aggressori". Per ottenere questo risultato avvierà una raccolta firme. Poi chiederà il sostegno di qualche parlamentare disponibile "a presentare una proposta di legge". "Visto che non si trovano altre soluzioni - conclude Posillipo - il taser potrebbe essere un rimedio efficace. Sono contraria all'offesa come difesa ma pare che non ci sia altra soluzione". (ANSA).