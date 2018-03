Comunali: Imola, Mss ufficializza prima candidata a sindaco

(ANSA) - IMOLA (BOLOGNA), 24 MAR - Manuela Sangiorgi, 46 anni, due figli, impiegata nel Patronato della Uil, sarà la candidata a sindaco del Movimento 5 Stelle nel prossimo turno elettorale che dovrebbe tenersi a Imola domenica 10 giugno con eventuale ballottaggio il 24, dopo le dimissioni del neo senatore del Pd Daniele Manca. Ad eleggerla (è la prima candidata ufficiale) è stata l'assemblea degli attivisti svoltasi ieri sera che ha sancito anche che ad affiancarla come possibile vice sindaco sarà il 39 enne Patrik Cavina, mentre nella Giunta pentastellata, in caso di vittoria, entrerà anche l'ex magistrato Ezio Roi, candidato nelle recenti politiche nel collegio Bologna Ferrara. Al sostenere la Sangiorgi arriverà Luigi Di Maio in quanto Imola, ha commentato il leader regionale Max Bugani, consigliere comunale M5s a Bologna e uno dei responsabili della piattaforma Rousseau, sarà il trampolino di lancio del Movimento per la battaglia delle Regionali del 2019. (ANSA).