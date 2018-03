La "Carica dei 101" di Ragusa: ruba cuccioli di razza da un appartamento

Dopo avere acquistato un cucciolo di razza da una famiglia, ha pensato di prenderseli tutti; e come nel film 'La carica dei 101' è penetrato in casa dalla finestra, li ha messi in uno zaino e li ha portati via mettendo a repentaglio la loro vita, ma la Polizia lo ha scoperto e ha restituito i piccoli, disidratati e denutriti ma salvi, ai legittimi proprietari e alla madre dei cuccioli.

E’ accaduto a Ragusa, dove un pluripregiudicato di 26 anni è stato per questo denunciato. Il furto era stato denunciato tre giorni fa dalla proprietaria dei cani; rubati diversi oggetti di valore ma soprattutto i sei cuccioli di razza Spitz tedesco nano di Pomerania nati da poche settimane e quindi non ancora autosufficienti. «Senza la mamma che li allatta moriranno», aveva detto agli agenti. Grazie ai molti dettagli forniti dalla donna la Squadra Mobile di Ragusa, con l’ausilio degli uomini del Commissariato di Vittoria, hanno individuato il responsabile. Quando gli agenti sono giunti nell’abitazione del giovane, questi ha negato ogni coinvolgimento, ma, udito il flebile abbaiare dei cuccioli provenire da una stanza, è stato possibile recuperarli e restituirli.