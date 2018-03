Facebook: anche Senato Usa convocherà Mark Zuckerberg

(ANSA) - WASHINGTON, 24 MAR - Anche la Commissione Commercio del Senato Usa, dopo quella della Camera dei Rappresentanti, ha annunciato che convocherà il ceo di Facebook Mark Zuckerberg per testimoniare dopo lo scandalo di Cambridge Analytica, la società che ha ottenuto impropriamente dati su 50 milioni di utenti di Fb e che è stata usata da Trump durante le presidenziali. "Crediamo che la testimonianza di Zuckerberg sia necessaria per ottenere una migliore comprensione di come la società intenda ripristinare la fiducia perduta, salvaguardare i dati degli utenti e mettere fine a una serie preoccupante di risposte tardive a problemi seri", hanno spiegato John Thune e Bill Nelson, presidente e membro della commissione, annunciando di voler concordare una data "nelle prossime settimane".