(ANSA) - MADRID, 24 MAR - L'ex-presidente catalano Carles Puigdemont contro il quale Madrid ha emesso una nuova richiesta europea di estradizione, ha già lasciato la Finlandia per tornare in Belgio, dove vive da 4 mesi, secondo il deputato finlandese Mikko Karna citato da Tv3. Karna, uno dei parlamentari che hanno invitato Puigdemont in Finlandia, non ha precisato quando e come sia partito il leader catalano.