Maltempo: scatta allerta arancione nel sud Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 24 MAR - Il maltempo non accenna ad abbandonare la Sardegna. La Protezione civile regionale ha infatti diramato un nuovo bollettino di allerta meteo per rischio idrogeologico e idraulico a partire da oggi e fino alle 14 di domani. Criticità moderata (arancio) nelle zone Iglesiente, Campidano e Flumendosa-Fluminineddu. Dalla serata di oggi, secondo le previsioni fornite dagli esperti dell'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu e durante la mattinata di domani inizialmente sulla Sardegna si registreranno piogge sparse, poi con l'arrivo dell'aria fredda aumenteranno d'intensità soprattutto sull'area meridionale e sui settori orientali. Piogge abbondanti e persistenti in Ogliastra, Sarrabus e nelle zone orientali costiere dove in sei ore potrebbero cadere anche 40 millimetri di pioggia. Accanto alla pioggia anche il vento si farà sentire inizialmente da scirocco con anche 50 chilometri orari sull'area di Capo Carbonara, poi ruoterà da grecale e calerà lievemente d'intensità. (ANSA).