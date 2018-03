Afghanistam: bomba a Kabul in sit-in anti-Pakistan, un morto

(ANSA) - KABUL, 24 MAR - Almeno una persona è morta e altre 11 sono rimaste ferite oggi a Kabul in un'esplosione avvenuta vicino a un sit-in di manifestanti che protestavano per il maltrattamento a cui sarebbero sottoposti i membri dell'etnìa pashtun in territorio pachistano. Lo scrive oggi l'agenzia di stampa Pajhwok. Quello odierno è il sesto attentato avvenuto in marzo nella capitale afghana, il più cruento dei quali è stato quello dell'Isis che mercoledì scorso ha causato 32 vittime fatali vicino ad un sepolcro venerato dalla minoranza sciita di etnìa Hazara. La polizia ha reso noto che lo scoppio odierno è stato causato da una mina magnetica collocata su una vettura parcheggiata vicino ad una tenda dei manifestanti anti-pachistani.