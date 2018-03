(ANSA) - SEUL, 25 MAR - Un traghetto con 192 persone a bordo è finito contro una scoglio oggi nelle acque davanti alla costa sudorientale della Corea del Sud e la guardia costiera del Paese è impegnata in queste ore nelle operazioni di salvataggio dei passeggeri e dell'equipaggio dell'imbarcazione. Secondo la guardia costiera il traghetto non imbarca acqua e rimane stabile, il che lascia pensare che le operazioni in corso verranno concluse con successo. La zona dell'incidente non è lontana dal luogo in cui un traghetto affondò nel 2014 uccidendo oltre 300 persone.