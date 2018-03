Corea Nord: Obama, Pyongyang è minaccia

(ANSA) - TOKYO, 25 MAR - L'ex presidente Usa Barack Obama in visita a Tokyo ha riaffermato il valore dell'alleanza tra Giappone e Usa e l'importanza di lavorare assieme alla comunità internazionale per fronteggiare le provocazioni della Corea del Nord. "Si tratta di una vera e propria minaccia - ha detto Obama - perché il regime di Pyongyang non ha mai negato di voler perseguire l'acquisizione delle armi nucleari, sviluppando un apparato che di fatto minaccia non solo la regione, ma l'intero pianeta". L'ex presidente Usa ha aggiunto che malgrado non si siano registrati grandi progressi, è importante riconoscere che nessun paese può fare progressi unilateralmente, ma solo attraverso la cooperazione con le altre diplomazie. Al termine del convegno Obama ha incontrato il premier giapponese Shinzo Abe, con il quale si è recato a pranzo in un ristorante di sushi nell'esclusivo quartiere di Ginza.