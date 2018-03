Dopo il treno preso a sassate fra le stazioni di Milano Greco Pirelli e Sesto San Giovanni del 22 marzo, altri due treni sono stati bersagliati ieri all’altezza di Greco, con il risultato che un macchinista di trent'anni è stato ferito e trasportato all’ospedale Niguarda. Lo riportano alcuni giornali locali.

Il ferroviere ha dovuto fermare il convoglio, il treno Milano Lecco delle 16.52, in attesa dell’arrivo dei soccorsi e di un collega che lo sostituisse. Un paio d’ore dopo c'è stato un nuovo lancio contro un altro convoglio ma questa volta il macchinista fortunatamente non era nella cabina pilota in testa al treno, ma in quella in coda.

In entrambi i casi si sono accumulati ritardi sulla linea.