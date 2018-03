(ANSA) - ROMA, 25 MAR - "In Parlamento c'è tanta gente eletta nei collegi uninominali che magari ha messo qualche cosa di suo, degli amministratori locali, persone che possono condividere quello che sarà il programma che Salvini proporrà per il governo. Immagino sarà incaricato". Lo ha detto Giancarlo Giorgetti durante il "Faccia a faccia" di Giovanni Minoli in onda alle 14 su la7.