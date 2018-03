(ANSA) - ROMA, 25 MAR - L'ex presidente catalano Carles Puigdemont è stato portato nella prigione di Neumunster, in Germania. E' quanto riferisce l'agenzia di stampa tedesca Dpa, citata da diversi media tedeschi. Una decisione sulla durata della custodia in carcere dell'ex presidente regionale durante il procedimento per l'estradizione arriverà "con una certa probabilità solo domani", ha riferito il vice procuratore generale dello Schleswig-Holstein Ralph Dopper, sottolineando che "siamo all'inizio dell'esame".