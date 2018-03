A Pesaro sindaco pulisce area in degrado

(ANSA) - PESARO, 25 MAR - Munito di guanti e sacchetti di plastica, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha pulito personalmente un'area in degrado nei pressi del carcere minorile. Poi si è sfogato su Facebook. "Via Luca della Robbia una vergogna, adesso basta! Il grosso l'ho pulito io, insieme a un signore che abita lì vicino, ma non è più possibile tenere in questo stato l'area". Che è private e appartiene ad un imprenditore. "Da anni deve sistemare la strada, l'area adiacente e consegnare i campetti al Comune - spiega Ricci -. Capisco le difficoltà economiche ma non si può continuare a prendere in giro la città". Nel mirino del sindaco anche "la maleducazione di alcuni ragazzini che hanno ridotto il campo a discarica di plastica e sacchetti. Adesso faremo fare controlli e multe salate. Giustamente i cittadini vogliono una città pulita e non degradata, e noi ci impegniamo per questo. Ma - sottolinea - anche i privati devono fare loro parte, in questo caso il proprietario dell'area e i ragazzi che giocano. Molti i commenti su Facebook, alcuni critici - "se bastasse questo per far votare Pd" - parecchi positivi anche da "non pesaresi".