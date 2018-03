Trovato il cellulare e il portafoglio (vuoto) del cremonese scomparso a Istanbul

Si tinge di giallo la scomparsa di Alessandro Fiori, il manager di 33 anni di Soncino (Cremona), scomparso due settimane fa a Istanbul. Alla televisione turca testimoni riferiscono di avere visto l’italiano all’hotel Sultanhamet e poi su un taxi che l’avrebbe portato in centro. Nella sua camera d’albergo sono state trovate le valigie e i vestiti.

Il portafogli vuoto, i documenti e il telefono scarico sono stati rinvenuti in un cestino. Obitori e ospedali non l’hanno registrato. Le telecamere l’hanno ripreso mercoledì 14, di pomeriggio, in due locali.

Il suo conto in banca in Italia, secondo quanto si apprende, risulta vuoto. Non si conosce lo scopo del viaggio in Turchia del manager. Non si tratterebbe comunque di una fuga, dato che la famiglia ha confermato che il loro parente era solito volare in giornata per mete europee e del vicino Oriente. I genitori di Fiori sono in Turchia per cercare di venire a capo del giallo della sparizione. Le autorità italiane e turche, così come l’Europol, non hanno rivelato alcun dettaglio né confermato le indiscrezioni.