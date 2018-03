Uomo ucciso a Trento, sospettato amico

(ANSA) - BOLZANO, 26 MAR - Un uomo di 44 anni è stato ucciso la scorsa notte in un appartamento a Trento. La vittima è Andrea Cozzatti, un trentino che alloggiava nell'abitazione. A lanciare l'allarme un amico, che risulta per il momento sospettato del delitto. La vittima è stata uccisa con una coltellata alla schiena, quando i soccorritori sono arrivati sul posto Cozzatti era ormai morto. L'amico ha dichiarato di averlo accolto in casa ferito, ma secondo gli inquirenti il delitto potrebbe essere maturato per motivi di droga durante un diverbio tra loro due che saltuariamente condividevano l'abitazione. L'uomo è stato così portato in questura e sentito per tutta la notte.