Maxitruffa in Campania, in esecuzione 34 misure cautelari

(ANSA) - NAPOLI, 26 MAR - 140 militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Caserta stanno dando esecuzione a 34 misure cautelari (10 in carcere, 7 ai domiciliari e 17 obblighi di dimora) disposte dal gip del Tribunale di Napoli Nord nei confronti di un'agguerrita consorteria criminale con base nell'Agro Aversano che in pochi anni ha emesso migliaia di fatture false a beneficio di 643 aziende edili con sede prevalentemente in Campania, ma anche nelle Marche, Toscana, Emilia Romagna, Lazio ed Umbria. Impressionante, viene definito dalla Gdf, il giro d'affari illecito: riciclati oltre 100 milioni di euro, di cui 13,5 rimasti nelle tasche degli organizzatori della frode ed il resto restituito per contanti alle aziende beneficiarie che potevano così disporre di 'fondi neri' per inquinare il mercato di riferimento.(ANSA).