Governo: Toti, centrodestra unito o primo partito resta M5s

(ANSA) - GENOVA, 26 MAR - "Si deve ragionare di un tentativo tra centrodestra e M5S, non tra Lega e M5S. Il centrodestra è la prima coalizione del Paese: o si sta tutti insieme o il primo partito restano i 5 Stelle". Lo ha detto il governatore ligure e consigliere politico di Silvio Berlusconi Giovanni Toti stamani a #6suRadio1 su Radio1 Rai. Un'intesa Lega-M5S "sarebbe una cosa squilibrata e insensata. Dopodiché le perplessità del presidente Berlusconi sono piuttosto evidenti: il programma del centrodestra e dei 5 stelle sono molto lontani, come i valori generali dei movimenti - continua Toti -. Il passaggio è davvero stretto e ha due scogli: l'assenza di una maggioranza parlamentare per entrambi i gruppi e la mediazione su un programma, che sarà tutt'altro che facile".