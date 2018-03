Russia: incendio al mall, bilancio vittime sale a 64

(ANSA) - MOSCA, 26 MAR - Il bilancio delle vittime nell'incendio del centro commerciale Zimnyaya Vishnya (Winter Cherry) di Kemerovo è salito a 64. Lo ha fatto sapere il ministro per le Emergenze Vladimir Puchkov. Lo riporta la Tass. Molti concordano che i sistemi antincendio non si sono attivati. Sui social circola la voce che alcune porte antincendio "erano chiuse" e che non "c'erano estintori" disponibili.