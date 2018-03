Ruby ter: pm Milano insistono, Berlusconi a processo

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - Il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio hanno ribadito in udienza preliminare la richiesta di processo per Silvio Berlusconi e per quattro giovani, che furono ospiti delle serate ad Arcore, in un filone del procedimento Ruby ter con al centro le accuse di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza. (ANSA).