Governo: Salvini, premier? Non è o io o la morte

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - "Non è o Salvini o la morte". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini parlando a Telelombardia della possibilità che invece di premier lui diventi 'solo' ministro. "A me - ha spiegato - interessa che l'Italia cambi. Sono pronto a metterci la faccia in prima persona e lavorare 24 ore su 24. Ma siccome voglio il cambiamento non è o Salvini o la morte".